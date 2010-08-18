Що в наших кавунах та динях?

У Донецькій області у кожній четвертій торговій точці, що перевірена фахівцями санепідемстанцій, ведеться продаж баштанних культур без необхідних санітарно-епідеміологічних висновків, без документів про лабораторні дослідження продукції, що підтверджують її безпеку.

Про це повідомили УНІАН у Донецькій обласній санітарно-епідеміологічній станції.

Особливо масово такі порушення зафіксовано в містах Горлівка, Дзержинськ, Єнакієве, а також в Тельманівському, Красноармійському, Новоазовському і Ясинуватському районах.

В облСЕС також відзначили, що у 80% випадків реалізація привезеної продукції баштанних культур здійснюється за документами, що не відображають повну картину забруднення, оскільки лабораторний контроль проведено лише на нітрати – без урахування хімічних обробок, радіологічних показників. Це особливо спостерігається в Горлівці, Волноваському, Костянтинівському, Мар’їнському, Новоазовському районах.

Особи, які здійснюють реалізацію баштанної продукції, не мають медичного обстеження, спецодягу. Масово такі порушення зафіксовано в містах Донецьк, Торез, а також у Костянтинівському, Красноармійському і Ясиновутському районах.

Повідомляється, що Держсанепідслужба Донецької області провела 102 рейдові обстеження ринків, підприємств торгівлі і дрібнороздрібної торгової мережі, зокрема 42% рейдів – спільно з міліцією і ветеринарною службою, здійснюючи контроль за якістю баштанних культур, що реалізуються населенню.

Всього було перевірено 553 об`єкти, з них 78 ринків, 197 торгових точок, 134 СПД і 144 інших реалізаторів.

Під час рейду було встановлено, що практично у всіх регіонах Донецької області велика частина місць торгівлі баштанних культур має несанкціонований характер, реалізація продукції ведеться з порушенням санітарних норм і правил, поблизу великих автомобільних магістралей, де джерелом забруднення служать пил і вихлопні гази від транспорту.

Фахівцями санепідслужби області проведено вибірковий відбір баштанних: відібрано 287 проб кавунів і динь, зокрема 266 – привезених (із Херсонської і Запорізької областей) - на показники безпеки. Досліджено 266 проб на нітрати, 93 – на пестициди, 106 – на важкі метали.

За фактами перевищення допустимих показників безпеки винесено постанови головного державного санітарного лікаря про зняття з реалізації 170 кг продукції на суму 830 грн.

За виявленими порушеннями винесено 40 постанов головного державного санітарного лікаря про тимчасову заборону продажу продукції, накладено 46 штрафних і 6 фінансових санкцій.