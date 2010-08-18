У Вінниці від вибуху пластикової пляшки постраждали 4 дитини

У Вінниці внаслідок вибуху пластикової пляшки з невідомою речовиною постраждали чотири дитини.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління МНС у Вінницькій області, вибух стався вчора о 17.00 біля новобудови у приватному секторі. Постраждали дві дитини 1999 р.н., одна дитина 2002 р.н. та одна дитина 2005 р.н. Діти госпіталізовані.