Херсонщина: двох людей вкусили отруйні комахи

У Херсонській області дві людини постраждали від укусів отруйних комах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС в області, 17 серпня до Нижньосірогозької районної лікарні поступив 20-річний юнак, якого на зупинці автостанції у Нижніх Сірогозах вкусила комаха. Різновід комахи не встановлено. Постраждалий перебуває у лікарні у задовільному стані.

Того ж дня до Бериславської центральної районної лікарні поступила 29-річна місцева жителька, яку напередодні на присадибній ділянці вкусила комаха. Постраждалій була надана медична допомога. Від госпіталізації жінка відмовилася і перебуває на амбулаторному лікуванні.

За даними ГУ МНС у Херсонській області, з початку року в регіоні від укусів комах постраждали 29 осіб, серед яких 17 – від укусів каракуртів, а ще 12 – від укусів невстановлених отруйних комах. Летальних випадків не зафіксовано.