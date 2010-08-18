У Росії в пожежах згоріло більш як 2,5 тис. будинків

У Росії кількість будинків, які згоріли в результаті нещодавніх пожеж, перевищила 2,5 тис., 50 населених пунктів не підлягають відновленню.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це повідомив міністр регіонального розвитку Росії Віктор БАСАРГІН на зустрічі з прем`єр-міністром Росії Володимиром ПУТІНИМ.

«У нашому реєстрі – 2 тис. 46 потерпілих сімей, які втратили дах. Загальний обсяг втраченого житла – 2 тис. 537 будинків (з урахуванням дачних ділянок) у 148 поселеннях. На жаль, одне поселення у нас додалося. Це село Віжай у Свердловській області, Івдельський район. Там постраждало 12 будинків, 12 сімей, 23 людини - їх теж зараз включили до переліку», - сказав В.БАСАРГІН.

За його словами, 1381 будинок підлягає відновленню і сім’ї, які мешкають в них, висловили бажання відновити їх. Також 127 чоловік висловили побажання придбати житло на вторинному ринку. 381 сім`я сьогодні визначилася з тим, що одержить компенсацію. Також 135 сімей, в основному в Рязанській області, не визначилися.

Він сказав, що для того щоб встигнути у встановлені терміни відновити втрачене житло, планується в найближчі 2-3 дні завершити роботу з визначення компенсації потерпілим.

В.БАСАРГІН повідомив, що в РФ на 97 будівельних майданчиках працює з відновлення житла близько 400 одиниць техніки і трохи більше 2 тис. людей.

При цьому він зазначив, що 50 населених пунктів не підлягають відновленню.

«Людей переведено до інших населених пунктів, і там для них зводиться житло. Тобто, ми близько 50 населених пунктів втратимо», - сказав В.БАСАРГІН.

У свою чергу, В.ПУТІН зазначив, що тимчасові графіки відновлення житла мають висіти в Інтернеті.

«Так, щоб люди могли звірити цей графік з тією картинкою, яка з`являється в результаті роботи веб-камери», - сказав В.ПУТІН.

Як повідомляв УНІАН, 3 серпня В.ПУТІН повідомив, що будівництво житла для потерпілих в результаті пожеж контролюватиметься за допомогою веб-камер.

«Один з найдієвіших видів контролю - це організація цілодобового, в цілодобовому режимі, спостереження за тим, що відбувається на будівельних майданчиках», - сказав В.ПУТІН.

31 липня В.ПУТІН заявив, що будинки для людей, які втратили житло через лісові пожежі в регіонах РФ, повинні бути побудовані до кінця жовтня.

9 серпня В.БАСАРГІН повідомив, що в результаті лісових пожеж згоріло 1990 будинків у 147 населених пунктах.