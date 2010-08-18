У Чернігівській області триває ліквідація пожеж на п`яти торфовищах.

Як повідомили УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської облдержадміністрації, триває гасіння пожеж торфовищ на загальній площі понад 26 га.

Зокрема, горить торф біля с. Сухиня Бобровицького району, с. Ловинь та с. Добрянка Ріпкинського району, поблизу с. Кукшин Ніжинського району і с. Дроздовиця Городянського району. Найбільший осередок – поблизу с. Кукшин Ніжинського району, де горить торф`яне поле і суха трава на площі 23 га.

Минулої доби у регіоні зафіксовано 21 пожежу. Дві з них виникли у лісових масивах, також зафіксовано 11 випадків загоряння сухої трави.