Харківщина: на воді загинуло 122 людини

З початку сезону в Харківській області на воді загинуло 122 людини, з них 10 дітей, що на 40% більше, ніж у минулому році (87 та 4 особи відповідно).

Про це повідомили УНІАН в прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на начальника Головного управління з питань надзвичайних ситуацій ОДА Володимира ЩИТОВА.

На думку В.ЩИТОВА, це можна в першу чергу пов’язати з аномально спекотним літом, а також необережністю самих громадян.

«Майже 70% загиблих вживали перед купанням спиртні напої», – підкреслив він.

За словами заступника голови Харківської облдержадміністрації Володимира БАБАЄВА, для запобігання нещасних випадків на орендованих водоймах області правила оренди ставків будуть змінюватися та посилиться відповідальність орендарів за нещасні випадки на воді.