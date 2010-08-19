Кількість населення України продовжує скорочуватися

Кількість населення України за червень 2010 року зменшилася на 11 тис 920 осіб і на 1 липня становила 45 млн. 859 тис 818 осіб. Про це мовиться в повідомленні Держкомстату.

На Україні кількість міського населення на 1 липня складає 31 млн. 463 тис 481 людина, кількість сільського населення - 14 млн. 396 тыс 337 осіб.

На 1 січня 2009 року чисельність населення України складала 46 млн. 143,700 тис осіб.

За прогнозами ООН, при такій динаміці до 2030 року чисельність населення України складе 39 млн. Раніше в демографічному звіті ООН повідомляла, що на Україні найнижчий в світі природний приріст населення.

ami-tass.ru