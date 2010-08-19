Кукурудза - ласі ліки

У народній медицині кукурудзу використовують як засіб, що зменшує в`язкість жовчі, знімає дискенезію жовчних шляхів. Проте кукурудза не тільки покращує відтік жовчі, але і має м`яку сечогінну дію, саме тому вона корисна людям, страждаючим від набряків і підвищеного артеріального тиску. Крім того, кукурудза здатна знижувати рівень цукру в крові, тобто корисна діабетикам.

Багато людей можуть здивувати подібні заяви, як же так, кукурудза і раптом показана діабетикам? Як медикаментозний засіб знавці фітотерапії застосовують те, що решта всіх людей просто викидає в смітник – волоски світло-коричневого кольору, якими вкритий качан. Ці волоски носять назву рилець, і саме вони і володіють цілющими властивостями.

Відвар кукурудзяних рилець

Три столові ложки рилець залити 200 мл крутого кип`ятку. Почекати поки остигне і можна пити.

Курс лікування відваром кукурудзяних рилець складає три тижні. Режим прийому – три рази на день до їжі по 50 мл.

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