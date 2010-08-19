98% всієї радіації людина одержує в лікарні

Згідно даним фахівців, на медицину доводиться 98% радіаційного опромінювання з штучних джерел.

Як повідомляє радіо ООН, з 1997 по 2007 рік в світі щороку проводилося в середньому 3,5 млрд. рентгенологічних досліджень. Це на 40% більше, ніж в попередньому десятилітті.

Не дивлячись на те, що діагностика і лікування з використанням радіації - крок вперед в розвитку медицини, МАГАТЕ і ВООЗ стурбовані, що часто такі процедури призначаються без достатніх підстав, а використовувана доза опромінювання перевищує допустиму. Причина, як правило - недостатня кваліфікація медперсоналу.

newsland.ru