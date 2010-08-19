Як впливає сонце на розвиток раку

Випромінювання ультрафіолету від сонця завдає шкоди ДНК у клітинах - меланоцитах, зумовлюючи шкірну меланому, з`ясували онкологи з Університету Нью-Йорка. Меланоцити, що містять речовину меланін і викликають пігментацію шкіри, більш уразливі для радіації UVA-променів, ніж нормальні клітини шкіри, так як вони не в змозі ефективно відновлюватися, кажуть лікарі. Через дію сонячних променів меланоцити мутують частіше і тим самим провокують розвиток меланоми.

Сонячне світло у вигляді UVA-випромінювання викликає ушкодження ДНК киснем у меланоцитах, пояснюють вчені. Таким чином, окисні процеси у ДНК негативно позначаються на транскрипції і реплікації ДНК в клітинах. Це ключові фактори, закладені в основі розвитку шкірної меланоми, кажуть лікарі. Американські медики також пояснили, чому меланома може також розвиватися на тих ділянках, які ніколи не піддавалися впливу сонячного світла. Виявляється, меланоцити зазвичай мають обмежені можливості для усунення будь-якого ушкодження ДНК, частіше мутують і відповідно схильні до ризику формування пухлини навіть без впливу сонця.

Mеланома - найбільш небезпечна форма раку шкіри, і рівні захворюваності в світі ростуть на три відсотки в рік. Дерматологи знову нагадують про необхідність максимально обмежити дію сонця на шкіру.

ami-tass.ru