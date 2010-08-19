Чим шкідливі мюслі?

Мюслі завжди вважалися здоровою їжею. Але, як свідчать дослідження, так буває далеко не завжди.

Австралійські фахівці з`ясували, що мюслі можуть зруйнувати зубну емаль. Особливо згубна їх дія у поєднанні з апельсиновим соком.

Так, щоденний сніданок з мюслі і апельсинового соку може серйозно нашкодити здоров`ю зубів, пише The Age. Не можна забувати, що у дітей емаль менш міцна, ніж у дорослих, тому дітям такий сніданок скоріше нашкодить, ніж буде корисний.

А ось те, що апельсиновий сік руйнує зуби, довели медики з англійського міста Рочестер.

tainamira.ru