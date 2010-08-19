Чим шкідливі мюслі?
11:00, 19 серпня 2010Країна
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Руйнують зубну емаль
Мюслі завжди вважалися здоровою їжею. Але, як свідчать дослідження, так буває далеко не завжди.
Австралійські фахівці з`ясували, що мюслі можуть зруйнувати зубну емаль. Особливо згубна їх дія у поєднанні з апельсиновим соком.
Так, щоденний сніданок з мюслі і апельсинового соку може серйозно нашкодити здоров`ю зубів, пише The Age. Не можна забувати, що у дітей емаль менш міцна, ніж у дорослих, тому дітям такий сніданок скоріше нашкодить, ніж буде корисний.
А ось те, що апельсиновий сік руйнує зуби, довели медики з англійського міста Рочестер.
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