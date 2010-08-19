У Харкові під час пожежі в квартирі загинули двоє малюків

У Харкові під час пожежі у квартирі п’ятиповерхового будинку загинули двоє дітей (2008 та 2009 років народження).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, пожежа в квартирі на другому поверсі виникла вчора о 16.30 через необережне поводження з вогнем співмешканця господарки квартири.

За годину двома відділеннями Державної пожежної охорони МНС пожежу було ліквідовано.