Скільки коштує пігулка димедролу на чорному ринку

У Черкасах правоохоронці викрили двох наркозалежних, які налагодили канал постачання димедролу у місто.

Як повідомив кореспонденту УНІАН начальник відділ боротьби із незаконним обігом наркотиків Головного управління МВС в Черкаській області Андрій ПЕТРЕНЧУК, канал постачання димедролу з Кіровограду до Черкас налагодили двоє наркозалежних, які познайомилися у Черкаському обласному протитуберкульозному диспансері. Один із них мав знайому, яка працювала в аптеці в Кіровограді. Жінка продавала йому димедрол без рецепту за ціною 10 грн. пачка. Ціна однієї пігулки димедролу на чорному ринку сягає 20 грн.

Встановлено, що спочатку чоловіки завезли в Черкаси невелику партію димедролу, потім – більшу. Після кількох вдалих спроб вони почали ввозити на Черкащину димедрол великими партіями.

Під час однієї із операцій збуту було затримано одного із учасників цієї схеми. Наразі правоохоронці заарештували й інших – зокрема, власницю кіровоградської аптеки та продавця, яка співпрацювала із наркоторговцями.

Під час обшуку в аптеці правоохоронці знайшли 13790 пігулок димедролу без жодних документів. У даний час міліція встановлює канали надходження димедролу в кіровоградську аптеку.