МОЗ: діти повинні знати, навіщо миють руки

Міністерство охорони здоров`я України звернулося до Міністерства освіти і науки України з проханням посприяти введенню хоча б однієї години на тиждень предмету гігієнічного навчання дітей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ України, про це заявив головний державний санітарний лікар України Сергій РИЖЕНКО під час спільної селекторної наради МОЗ і МОН.

На переконання С.РИЖЕНКА, введення предмету гігієнічного навчання дітей дасть змогу попередити багато інфекційних захворювань, серед яких гепатити, дизентерії, сальмонельоз, гострі кишкові інфекції та ін.

Велика кількість інфекційних хвороб передаються контактно-побутовим шляхом і вкрай важливим завданням є створення умов для їх профілактики та цивілізованого перебування дітей у навчальних закладах.

"Знання та навички, сформовані у людини в дитячому віці, визначають його поведінку у дорослому житті. На наш погляд, санітарно-просвітня робота є тим механізмом, завдяки якому можливо суттєво підвищити санітарну освіченість та культуру населення. Адже ми не в змозі змусити дітей мити руки кожні п`ять хвилин, діти повинні знати навіщо вони це роблять", - сказав С.РИЖЕНКО.