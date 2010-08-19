У Білорусі переглянуть терміни видачі лікарняних листів. Про це повідомив на прес-конференції директор РНПЦ медичної експертизи та реабілітації професор Василь Смичек.

"Міністерством охорони здоров`я поставлено завдання виправити і переробити інструкції по інвалідності, а також інструкції з видачі листка тимчасової непрацездатності (лікарняного)", - розповів директор РНПЦ. Ці заходи спрямовані на те, щоб "людину, якщо вона хворіє, менше ганяти в поліклініку".

Планується, що у разі захворювання ГРЗ чи грипом, наприклад, видавати лікарняний не на 3 дні, а на 5-6 і так далі. Крім того, будуть змінюватися терміни видачі листків непрацездатності, наприклад, у важких хворих після інсульту. "Якщо ми бачимо, що у важкого хворого немає поліпшення, буде ширше практикуватися видача лікарняного на 5-6 місяців", - зазначив Василь Смичек.

Торкаючись питання щодо перегляду інструкції по інвалідності, директор РНПЦ повідомив, що пильну увагу буде звертати на визначення безстрокової інвалідності. Зокрема, якщо 3 роки немає покращень, то інвалідність буде присвоюватися безстроково.

Очікується, що нові інструкції будуть прийняті вже в нинішньому році. Василь Смичек ще раз підкреслив, що ці заходи спрямовані на те, щоб полегшити "ходiння по муках" пацієнтів.

www.belta.by