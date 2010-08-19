В Іспанії розлючений бик покалічив глядачів кориди
12:56, 19 серпня 2010Країна
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Серед них - діти
Розлючений бик вирвався за огорожу арени для кориди на півночі Іспанії, травмувавши близько 30 глядачів, в числі яких були і діти.
Як передає РІА «Новости», інцидент стався вчора ввечері в невеликому містечку Тафалья провінції Наварра.
Лише через 15 хвилин після того, як бик прорвався через загороджувальний бар`єр і виплигнув на трибуну, співробітникам арени вдалося схопити і вбити буйну тварину.
Поранення людей оцінюються в основному як несерйозні - це гематоми і забої. Один чоловік одержав удар рогом у спину, стан постраждалого не уточнюється.
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