«Главред» та фонд Ахметова «Розвиток України» опікуватимуться проблемами сиріт
Такі дослідження в Україні ще не проводилися... Що трапляється з невсиновленими дітьми, які протягом 18 років не знайшли нову або не повернулися до старої родини?..
Фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» та група медіапроектів «Главред» (журнал «Главред» та сайти GLAVRED.INFO) підписали меморандум про співпрацю. Цілями співпраці є поширення інформації про проблему адаптації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківської опіки, після випуску з інтернатних закладів.
Сторони ініціюють проведення експертного дослідження «Доля випускників інтернатних закладів. Чи потрібні Україні інтернати для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування». Соціологічне дослідження проводитиме громадська організація «Український центр соціальних реформ». Його результати будуть оприлюднені на спільній прес-конференції 30 вересня 2010 року. «Главред» здійснює повну інформаційну підтримку цього проекту.
«Журналісти нашої редакції на сторінках журналу та сайту розкажуть низку історій про те, як склалися долі дітей-сиріт, які вийшли з інтернатів, - каже шеф-редактор групи сайтів Glavred.info» та журналу «Главред» Діана Дуцик. - Як правило, про таких дітей забувають після того, як вони виходять за стіни інтернату і вступають у доросле життя. А їм, як нікому іншому, складно адаптуватися у соціумі. Ми радо відгукнулися на пропозицію Фонду "Розвиток України" про співпрацю, бо вважаємо, що варто привернути увагу суспільства до цієї проблеми. Медіа повинні бути соціально відповідальними. І цей спільний проект - хороший приклад такої відповідальності».
Директор департаменту зовнішніх зв`язків фонду Тетяна Трегобчук зауважила: «30 вересня - День усиновлення. В цей день зазвичай презентують щасливі історії та втішну статистику. Однак мало хто замислюється над тим, що трапляється з невсиновленими дітьми, які протягом 18 років не знайшли нову або не повернулися до своєї родини. І ми ініціювали таке дослідження, яке завдяки медіа-партнеру радше схоже на розслідування ситуації. До речі, такі дослідження в Україні ще не проводилися. Будемо раді, якщо наша гіпотеза про "втрачене покоління", про невлаштовані і деколи страшні долі випускників інтернатів знайде лише часткове підтвердження. Ми вдячні партнерам - "Главреду" та УЦСР - за завзятість та бажання працювати над зміною ситуації в країні».