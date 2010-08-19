«Главред» та фонд Ахметова «Розвиток України» опікуватимуться проблемами сиріт

Фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» та група медіапроектів «Главред» (журнал «Главред» та сайти GLAVRED.INFO) підписали меморандум про співпрацю. Цілями співпраці є поширення інформації про проблему адаптації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківської опіки, після випуску з інтернатних закладів.

Сторони ініціюють проведення експертного дослідження «Доля випускників інтернатних закладів. Чи потрібні Україні інтернати для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування». Соціологічне дослідження проводитиме громадська організація «Український центр соціальних реформ». Його результати будуть оприлюднені на спільній прес-конференції 30 вересня 2010 року. «Главред» здійснює повну інформаційну підтримку цього проекту.

«Журналісти нашої редакції на сторінках журналу та сайту розкажуть низку історій про те, як склалися долі дітей-сиріт, які вийшли з інтернатів, - каже шеф-редактор групи сайтів Glavred.info» та журналу «Главред» Діана Дуцик. - Як правило, про таких дітей забувають після того, як вони виходять за стіни інтернату і вступають у доросле життя. А їм, як нікому іншому, складно адаптуватися у соціумі. Ми радо відгукнулися на пропозицію Фонду "Розвиток України" про співпрацю, бо вважаємо, що варто привернути увагу суспільства до цієї проблеми. Медіа повинні бути соціально відповідальними. І цей спільний проект - хороший приклад такої відповідальності».

Директор департаменту зовнішніх зв`язків фонду Тетяна Трегобчук зауважила: «30 вересня - День усиновлення. В цей день зазвичай презентують щасливі історії та втішну статистику. Однак мало хто замислюється над тим, що трапляється з невсиновленими дітьми, які протягом 18 років не знайшли нову або не повернулися до своєї родини. І ми ініціювали таке дослідження, яке завдяки медіа-партнеру радше схоже на розслідування ситуації. До речі, такі дослідження в Україні ще не проводилися. Будемо раді, якщо наша гіпотеза про "втрачене покоління", про невлаштовані і деколи страшні долі випускників інтернатів знайде лише часткове підтвердження. Ми вдячні партнерам - "Главреду" та УЦСР - за завзятість та бажання працювати над зміною ситуації в країні».

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