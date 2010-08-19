На «КаZaнтипі» зафіксовано 16 фактів обороту наркотиків

Працівники міліції задокументували 16 фактів обороту наркотичних засобів і один - обороту зброї на фестивалі «КаZaнтип», який офіційно відкрився в ніч на 7 серпня в західному Криму.

Про це йдеться в переданому УНІАН повідомленні прес-служби кримського Управління МВС.

За виявленими фактами проводяться перевірки для прийняття рішення відповідно до законодавства України.

За даними правоохоронців, на сьогодні в Сакському міськвідділі міліції зареєстровано майже 60 заяв і повідомлень про події і злочини, фігурантами яких є учасники «КаZaнтипу».

На весь період проведення фестивалю, аж до 21 серпня, забезпечено цілодобове чергування слідчо-оперативної групи в районі села Попівка.

«Громадяни, які прибули на фестиваль, забувають про все, віддаючись у владу бажань і відриваючись сповна. Один з іноземних громадян «дофестивалився» до євпаторійської лікарні, не розрахувавши з дозою екстазі, другому пощастило менше - 25-річний громадянин Франції потонув в морі, також переоцінивши свої можливості. Зареєстровано два випадки завдання тілесних ушкоджень, факт пошкодження автомашини - хтось кинув камінь у лобове скло авто. Дуже багато фактів втрати фестивальниками документів, гаманців і мобільних телефонів, що не дивує, адже після такої кількості прийнятого на груди вже радує те, що багато хто на ранок пам`ятає, хто вони такі і де знаходяться», - йдеться в прес-релізі.

Як повідомляв УНІАН, «КаZантип» на початку 1990-х років проводився в північно-східній частині Криму, на мисі Казантип. Спочатку це був спортивний захід, який збирав фанатів віндсерфінгу, супутницею якого була музика.

На початку 2000-х років «КаZантип» переїхав на захід Криму, у Попівку.

«Республіки Z» - це пляжна територія біля моря, на ній розташовані численні бари і танцполи.