Аптекарі мають здати ліки із вмістом сибутраміну

Суб’єктів господарювання, які займаються торгівлею лікарськими засобами, не будуть карати за незаконне зберігання препаратів, які містять «Сибутрамін», в тому разі, якщо вони добровільно здадуть усі ці ліки та вкажуть джерело їх надходження.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів, про це йшлося під час спільної міжвідомчої наради в Міністерстві охорони здоров’я за участю представників МВС.

Зокрема, під час свого виступу заступник глави МОЗ Олександр ГУДЗЕНКО нагадав, що Постановою Кабінету міністрів від 31 травня 2010 року до Переліку психотропних речовин віднесено «Сибутрамін». Після цього, фактично, лікарські засоби, до складу яких входить психотропна речовина «Сибутрамін», підпали під дію Закону «Про наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори», зазначив він.

Однак суб’єкти господарювання проводять діяльність, пов’язану з обігом лікарських засобів, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори, на основі відповідної ліцензії, яка дозволяється і контролюється згідно з законодавством України.

Держлікінспекція своїм приписом від 25 червня зобов’язала суб’єктів господарювання вилучити з обігу шляхом повернення постачальнику (виробнику) лікарський засіб із вмістом психотропної речовини «Сибутрамін». Однак, як наголосили присутні представники аптечних асоціацій, відсутність ліцензії у суб’єкта господарювання на обіг наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів унеможливлює повернення лікарських засобів виробнику. Тим більше, неможливо повернути лікарський засіб, обіг якого в Україні заборонено.

Таким чином, законодавчо створена ситуація, при якій суб’єкти господарювання, які придбали лікарські засоби, що містять психотропну речовину «Сибутрамін», мають залишки лікарських засобів, але не мають відповідної ліцензії на діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів і, в будь якому випадку, підпадають під фіксацію такого тяжкого порушення, як незаконний обіг психотропних речовин. Адже зберігання – це також обіг, зазначили в Держлікінспекції.

Представники МОЗ підкреслили необхідність вжити всіх необхідних заходів, використовуючи можливості чинного законодавства, для розв’язання проблеми, яка виникла з обігом лікарських засобів з моменту введення в дію Постанови Кабміну від 31 травня «Про внесення змін до переліку наркотичних, психотропних речовин і прекурсорів».

Представники аптечних асоціацій у своїх виступах проінформували, що на даний час до суб’єктів господарювання – оптових дистриб’юторів продовжують звертатися аптеки з питанням повернення лікарських засобів. Також, за їх словами, у зв’язку з ситуацією, що склалася, існує ризик для оптових компаній порушення проти їх керівників кримінальних справ.

Голова Держлікінспекції МОЗ України Олексій СОЛОВЙОВ звернувся до представників МВС з пропозицією пошуку спільного вирішення проблеми та попросив МВС, поки готується проект рішення, зменшити тиск підрозділів МВС на ті аптечні заклади, в яких вказані ліки знаходяться у «карантині».

У свою чергу представник Департаменту боротьби з незаконним обігом наркотиків МВС України запропонував просте вирішення складної ситуації, у яку потрапили аптекарі України. Він нагадав, що в Кримінальному кодексі України є така норма: в разі, якщо організація чи фізична особа добровільно видає наркотичні засоби та вказує джерело походження, то вона звільняється від кримінальної відповідальності.

Він також закликав представників аптечних асоціацій та представників МОЗ до подальшої співпраці.

На нараді також було прийнято рішення створити робочу групу, яка має у найкоротші терміни опрацювати проект наказу МОЗ, яким будуть вирішені остаточні проблемні питання щодо вилучення з обігу лікарських засобів, які містять «Сибутрамін».

***Сибутрамін є сильним стимулятором центральної нервової системи і викликає звикання. У багатьох препаратах для схуднення знайдено цю психотропну речовину. При передозуванні сибутраміну можуть виникати запаморочення, озноб, нудота, безсоння, тахікардія, аритмія. За тривалого безконтрольного застосування можливі тяжкі нервово-психічні розлади.