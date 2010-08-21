У Чорткові наркотиками торгував вчитель

14:46, 21 серпня 2010
Країна
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Отримував з Італії

У Чорткові Тернопільської області під час продажу наркотиків затримали вчителя.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі громадських зв’язків обласного управління міліції, 24-річного жителя Чорткова співробітники підрозділу боротьби з незаконним обігом наркотиків затримали при продажу синтетичного наркотичного засобу «Субутекс» (медична назва – «Бупренорфін»).

За даними правоохоронців, наркотики затриманий отримував з Італії. З постачальниками чоловік познайомився під час відвідування матері, яка перебуває на закордонних заробітках. З того часу йому регулярно надсилали «Субутекс», який він збував за ціною 250 грн. за таблетку.

Щодо вчителя порушено кримінальну справу за незаконний збут та зберігання наркотичних засобів.

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