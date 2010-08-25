Планують відновити мережу дошкільних навчальних закладів

Міністр освіти і науки Дмитро ТАБАЧНИК наполягає на необхідності відновлювати мережу дошкільних навчальних закладів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу.

За інформацією міністра, на сьогодні в Україні є 422 тис. дітей 5-річного віку. З них 93,6% охоплені дошкільними навчальними закладами. За словами міністра, залишається близько 27 тис. дітей, для яких не вистачає місць у садочках.

Як вихід з цієї ситуації Д.ТАБАЧНИК навів приклад Полтавської області, де у початковій школі створили спільні школу і дитсадок. За його словами, у цьому випадку зменшується кількість персоналу, зменшуються витрати, а діти можуть тимчасово перебувати у таких закладах.

За його словами, у Харківській області місцева влада через судові інстанції повертає з оренди приміщення дитячих садків, які перебувають у нецільовому використанні. За інформацією міністра, у Харкові вже повернуто 8 приміщень дитсадків, подібна практика є і в Києві, зокрема, влада Шевченківського району столиці намагається повернути чотири приміщення.

Міністр зазначив, що необхідно нарощувати і відновлювати мережу дитячих навчальних закладів. За його словами, це є спільне завдання для органів влади як місцевого, так і центрального рівня.

«Я закликаю освітян України до хрестового походу за повернення будівель дитячих дошкільних установ», - сказав Д.ТАБАЧНИК.