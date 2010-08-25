В Україні запровадять глибокогий медпрофогляд школярів?

Міністерство освіти та науки виступає за проведення глибокого медичного профілактичного огляду всіх школярів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив міністр освіти та науки Дмитро ТАБАЧНИК.

Він зазначив, що сьогодні на колегії Міносвіти виступив заступник голови Харківської обласної державної адміністрації Ігор ШУРМА, який розповів про проект, який впроваджується вже четвертий рік у Харківській області. Відповідно до нього, в Харківській області намагаються створити єдиний освітньо-медичний простір, суть якого полягає в проведенні стовідсоткового глибокого профілактичного огляду не лише школярів, а всіх дітей від 3-х до 18-ти років для виявлення можливих захворювань. За словами Д.ТАБАЧНИКА, це робиться для запобігання трагічним випадкам, які мали місце за останні роки на уроках фізкультури.

Міністр зазначив, що, на думку експертів, кожен школяр має отримувати від шести до десяти годин рухової активності на тиждень, проте, враховуючи ситуацію, що склалася за останні роки, директори шкіл бояться допускати дітей до повноцінних уроків фізкультури, не знаючи їхнього стану здоров`я. У зв`язку з цим, зазначив Д.ТАБАЧНИК, Міністерство хоче провести стовідсотковий глибокий профілактичний медичний огляд школярів, за результатами якого визначити декілька груп по здоров`ю і можливості отримувати фізичне навантаження. Міністр додав, що таких груп за станом здоров`я від мінімальних навантажень до можливості брати участь у спортивних змаганнях буде три або чотири.