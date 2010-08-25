Допоможіть врятувати Марію!

Маші Васюхник – 19 років. Вже три роки поспіль вона бореться за життя. У Маші – гострий лімфобластний лейкоз, рецидив. Єдине, що може врятувати Машу – пересадка кісткового мозку від донора, який не є її родичем. В Україні таких операцій не роблять. На операцію в Санкт-Петербурзі потрібно майже 500 000 грн.!

Для родини з Черкас ця сума – просто фантастична. І без допомоги небайдужих людей їм такі гроші не зібрати. А отже – вони не зможуть врятувати Машу!

Допоможіть! У 19 років так хочеться жити! Кожен найменший внесок дає Марії шанс на одужання!

38 093 654 98 37 — Маша Васюхник.

+38 067 786 01 40 (093 605 05 99) — мама Ірина Василівна

www.savemasha.com.ua

Реквізити для надання допомоги:

Отримувач: КБ Приватбанк

р/р: 29244825509100

МФО: 305299

ЄДРПОУ: 14360570

Призначення платежу: безкорислива фінансова допомога на лікування доньки для поповнення карти 6762 4620 3936 6320 Васюхник Ірина Василівна