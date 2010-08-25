В Україні з початку року зареєстровано 32 хворих на малярію

В Україні цього року було зареєстровано 32 випадки малярії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції завідуючий лабораторією кишкових інфекцій та паразитозу Інституту епідеміології та інфекційних захворювань ім. Л.В. Громашевського Академії медичних наук Анатолій ЗАРИЦЬКИЙ.

За його словами, йдеться про випадки, коли люди із поїздок в теплі країни привезли дане захворювання. При цьому він зазначив, що 6 осіб, хворих на малярію, померли, і це пов’язано з тим, що вони пізно звернулися до медиків.

Також, за даними А.ЗАРИЦЬКОГО, цього року в Україні на 22% збільшилась захворюваність на сальмонельоз в порівнянні з відповідним періодом минулого року. Зокрема, зареєстровано 5,5 тис. осіб, які захворіли на сальмонельоз. Він зазначив, що це пов’язано з погодними умовами - спекотною погодою, а також з тим, що погіршився ветеринарний контроль за харчовими продуктами. За словами фахівця, часто саме на стихійних ринках продається продукція, якість якої ніким не контролюється.

Разом з тим А.ЗАРИЦЬКИЙ зазначив, що захворюваність на дизентерію знизалась на 20% у порівнянні з відповідним періодом минулого року. Тим часом, за його словами, вже в цьому році понад тисячу людей захворіли на дизентерію.

Водночас А.ЗАРИЦЬКИЙ підкреслив, що ніякої “особливої ситуації” в Україні із інфекційними хворобами не спостерігається. Хоча, додав він, через екстремальну спеку загальний рівень захворюваності дещо зріс по ряду інфекційних хвороб.