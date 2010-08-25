В Україні продають побутові прилади під виглядом медичних

Державна інспекція з контролю якості лікарських засобів звернулася до Генеральної прокуратури України та Служби безпеки України з проханням вжити невідкладних заходів з метою покарання шахраїв, які продають населенню звичайні побутові прилади під виглядом медичних приладів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я

За даними міністерства, із середини травня до Держлікінспекції надійшла велика кількість звернень громадян зі скаргами на продавців різноманітних побутових приладів, які рекламуються нібито як зареєстровані медичні прилади, що мають унікальні за своєю надзвичайною ефективністю лікувальні властивості.

Між тим ці прилади не внесені до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення і не дозволені до застосування у медичній практиці в Україні. Тобто, вони є не медичними виробами, а лише побутовими електричними приладами.

Тому Держлікінспекція і була змушена звернутися за допомогою до силових структур з проханням уберегти громадян від спритних ділків.

В МОЗ також зазначають, що громадяни, зокрема, скаржилися на такі прилади:«Вібромасажний апарат КВ-100»; «Вібромасажний електричний апарат RT - 2050»; Масажний пояс (Cерії PG – 2001, B1, B2, B3, B4) Pangao, а також LF 16 B-01, MQ-765, Waist Brace CR – 801; чисельні скарги на «Простата Гленд»; «Neck Massagaer»; на масажний пояс для схуднення PLANGO; чисельні скарги на погіршення зору після застосування «масажеру для біологічно активних точок очей» «Slimleu» «Зоровий масажер АНС-733»; пояс Comfort MP-2132F; апарат низькочастотної магнітотерапії «Магнитер АМТ-02»; «Небулайзер» та інше.

Держлікінспекція наголошує, що ці перераховані апарати не мають ніякого відношення для лікування будь-яких хвороб та ніколи не були зареєстровані як медичні вироби, і закликає населення уважніше ставитися до будь-якої реклами у засобах масової інформації, яка обіцяє швидке одужання за допомогою «диво-приладів».