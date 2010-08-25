Кількість патологічних пологів в Україні знизилася.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції у Києві головний акушер-гінеколог України В’ячеслав КАМІНСЬКИЙ.

За його словами, ще кілька років тому 70% пологів відносили до патологічних - таких, що мали ті чи інші відхилення від загальноприйнятих фізіологічних норм.

“Сьогодні цей відсоток - 40. Зниження відбулося, насамперед, завдяки тому, що ми повернулися до системи максимально сприятливої для сім’ї. Майже у кожному пологовому будинку є індивідуальні сімейні пологові зали”, - зазначив В.КАМІНСЬКИЙ, підкресливши, що стресогенність процесу пологів та ймовірні патологічні проблеми значно знижує саме присутність близьких людей - чоловіка, мами, сестри.

Важливими чинниками зниження показників патологічних пологів, на думку головного акушера-гінеколога України, є також застосування сучасних технологій, відмова від певних лікарських акушерських маніпуляцій, зокрема стимуляції, оперативного розродження тощо.

Разом з тим медик зазначив, що усе більше українок відтягують народження дитини. “Тут наша країна не відрізняється від усього світу, де жінка на перше місце ставить кар’єру та самореалізацію. Зараз першу дитину українка народжує у середньому в 23 роки. Після перших пологів часто не наважується на другу чи третю дитину. Відтак відсоток повторних пологів у нас скорочується”, - наголосив В.КАМІНСЬКИЙ.