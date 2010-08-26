В Україні кожна третя родина бідна

Кожна третя родина в Україні може вважатися бідною – такими є результати дослідження Інституту демографії Національної академії наук України.

Звісно, критерії української бідності є дещо іншими, ніж в африканських чи азійських країнах, кажуть дослідники. Вони вказують на суто український феномен - бідність серед працюючих осіб із вищою освітою.

Одна із трьох українських родин не може забезпечити середні стандарти рівня життя - каже Людмила Черенько, керівник дослідження рівня життя в Україні. Саме неможливістю задовольнити базові середні потреби українські науковці вимірюють бідність, повідомляє Бі-Бі-Сі.

За словами Черенько, в Україні небагато сімей потерпають від нестачі найнеобхіднішого - їжі, а от із іншими базовими потребами - у житлі, медичному обслуговуванні та освіті - існують проблеми.

"Щодо харчів, то це, переважно, не є проблемним питанням - ми не в Африці. Частка родин, які не можуть хоча б раз на тиждень купувати м`ясо, рибу чи свіжі овочі-фрукти, не перевищує 10%", - розповіла керівник дослідження.

"Але, коли ми говоримо про житлову проблему, то тут родини розподіляються на кілька груп. Домогосподарства із дітьми дуже потерпають від малої житлової площі. Що ж до сільського населення, то воно потерпає від відсутності зручностей у житлі", - пояснила вона.

За словами Черенько, "пенсіонерські домогосподарства дуже добре забезпечені житлом. Але якщо ми переходимо до питань медицини, то тут уже пенсіонери частіше скаржаться на те, що вони не можуть дозволити собі ліки чи вчасне і якісне медичне обслуговування. І, звісно, сім`ї із дітьми турбує проблема якісної середньої та доступність будь-якої вищої і професійної освіти".

Крім того, за словами Людмили Черенько, бідність по-українськи має і свій феномен - якщо у світі малі доходи мають, переважно, люди без роботи чи із низькою кваліфікацією, то в Україні навіть вища освіта і стабільна робота не гарантують того рівня доходів, який дозволив би достойно утримувати родину, особливо якщо у ній є діти.

Низький рівень оплати кваліфікованої праці призводить до масової трудової міграції, яка разом із високим рівнем смертності та низьким рівнем народжуваності призвела до того, що за роки незалежності населення України скоротилося із 52 до 46 мільйонів - каже експерт.

За даними Державного комітету статистики, нині найпоширеніша в Україні зарплата складає від 2 до 2,5 тисяч гривень.

З іншого боку, за даними міжнародних фінансових організацій, грошові перекази українських заробітчан своїм родичам із країн ЄС та Росії у 2009 році склали 4,7 мільярдів доларів, тобто 5% від ВВП країни, при тому, що середня сума переказу складає від 100 до 300 доларів на місяць.

life.pravda.com.ua