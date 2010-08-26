У Ялті крокодил відгриз руку 3-річному хлопчику

В Ялті крокодил вкусив за руку трирічного хлопчика, жителя міста Брест (Білорусь).

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі кримського управління МНС, нещасний випадок стався на території театру морських тварин "Акваторія". Постраждала дитина разом з батьками відпочивала на базі відпочинку "Сатера" в Алушті.

Крокодил завдав таких травм хлопчикові: "ампутація 4-го пальця лівої кисті руки на рівні основної фаланги і дефект м`яких тканин кисті; неповний обрив 3-го пальця лівої кисті на рівні основної фаланги; перелом 1-ої, 2-ої і 3-ої п`ясткових кісток лівої кисті, укушені рани".

Постраждалого доставлено в дитяче відділення хірургії Ялтинської міської лікарні, де йому було надано медичну допомогу.