4 помилки у догляді за шкірою

Правильний догляд за шкірою обличчя - це дуже важливий і відповідальний процес, в якому немає місця помилкам у використанні косметичних засобів.

Наша шкіра – найбільший орган і дзеркало нашого фізичного стану і духовної рівноваги. Всі ми знаємо, що залицятися за шкірою потрібно регулярно і ретельно, проте все одно допускаємо ряд непробачних помилок, які іноді загрозливі для нашого зовнішнього вигляду. Ось найпоширеніші помилки.

Помилка № 1

Як не дивно, багато хто з нас вважає: що більше косметичного засобу використовувати за один раз, будь то нічний крем, молочко для тіла або сироватка, то ефективніше і швидше воно подіє.

А насправді.

Скільки кілограмів засобу не нанось за один раз, ефективнішим він, на жаль, не стане. Більш того, бездумне збільшення об`єму косметичного продукту може привести вас в кабінет косметолога або дерматолога, оскільки активні речовини (саліцилова кислота, ретинол, фруктові кислоти), що містяться в косметиці, можуть викликати алергію, дерматит, опік і т.д. І, нарешті, неекономічне використання засобу приведе вас до зайвих витрат.

Порада! Косметичні засоби потрібно наносити дозовано, згідно інструкції, а іноді і точково, якщо косметика має строгу спрямованість і високу концентрацію активних речовин.

Помилка № 2

При догляді за шкірою тонік – обов`язковий засіб з догляду за будь-яким типом шкіри.

А насправді.

Згідно останнім, у тому числі і медичним, дослідженням, тонік необхідний тільки жінкам з жирною і вугруватою шкірою, щоб контролювати надмірне виділення шкірного сала. Якщо у вас інший тип шкіри, то вам досить просто добре очищати її вранці і 1-2 рази в тиждень робити глубокоочищувальну маску.

Порада! Якщо ваша шкіра схильна до появи різного роду висипань, то, на думку дерматологів, кращим рішенням буде тонік з саліциловою кислотою.

Помилка № 3

Зі всіх засобів декоративної косметики найшвидше псується туш для вій, вона засихає і починає обсипатися.

А насправді.

Насправді, вся косметика має свій термін придатності, оскільки з часом активні інгредієнти втрачають свої корисні властивості і перестають давати який-небудь ефект. Крім того, старі косметичні засоби – благодатний грунт для розмноження шкідливих бактерій. Відкриті косметичні продукти краще не зберігати більше року, проте у деяких засобів термін придатності і того менший, наприклад 2, 4, 6 місяців (особливо це стосується натуральної косметики).

Порада! Креми і косметичні емульсії краще і довше зберігаються в темному, сухому і прохолодному місці. Крім того, потрібно щільно закривати кришку, щоб перешкоджати попаданню повітря, здатного викликати окислення.

Помилка № 4

Ультрафіолетові промені здатні викликати швидке старіння шкіри і спровокувати її недоброякісну зміну, тому необхідно використовувати захищаючі засоби і декоративну косметику з SPF- фільтрами. Чим більше різних засобів нанесеш, тим могутнішим буде ваш захист від сонця.

А насправді.

Насправді, при нанесенні на шкіру засобів з SPF-фільтрами, величина фільтрів, у жодному випадку не підсумовується, вона рахується тільки по найвищому показнику.

Порада! Намагайтеся використовувати засоби однієї марки з відповідним рівнем сонячного захисту. Також не варто забувати про окуляри – на даний момент найкращий спосіб захисту для очей і шкіри навколо них.

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