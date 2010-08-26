Київ: затримали організаторів міжнародного наркоугрупування

19 серпня у Києві у ході спецоперації співробітники Служби безпеки України затримали «на гарячому» двох жителів Одеси – організатора наркоугрупування та його посібника.

Чоловіки саме отримали поштове відправлення – 1 кг 660 г синтетичного каннабіноіда – психотропної речовини на загальну суму близько 800 тисяч гривень, повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ.

Встановлено, що зловмисники Інтернетом замовили наркотики у Бельгії та Латвії. Продавати їх вони планували через мережу комерційних кіосків.

Управління Служби безпеки України у м. Києві порушило проти зловмисників кримінальну справу за ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України. Триває слідство.