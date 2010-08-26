В Україні виготовлено 61 млрд. шт. тютюнових виробів

У січні-липні 2010 року підприємства України виготовили 61,2 млрд. штук тютюнових виробів.

Про це сказано у повідомленні Державної податкової адміністрації України, розміщеному на офіційному сайті ДПАУ.

Згідно з повідомленням, зокрема, було вироблено 57,4 млрд. штук сигарет з фільтром, 3,8 млрд. штук цигарок без фільтру.

Загалом за I півріччя ц.р. було реалізовано тютюнових виробів на внутрішньому ринку в кількості 52,8 млрд. штук, зокрема: сигарети з фільтром – 49,6 млрд. штук, цигарки без фільтру – 3,2 млрд. штук.

Обсяги експортованих тютюнових виробів становлять 6,1 млрд. штук.

На 1 серпня 2010 року в Україні діяло 11 ліцензій на виробництво тютюнових виробів.