Біля крокодила, який покалічив дитину в Ялті, не було «поля безпеки»

Біля вольєра в Ялті, де містився крокодил, який напав на трирічну дитину з Білорусі, було відсутнє «поле безпеки».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі кримського управління МНС.

«На дитину напав місісіпський алігатор. 20-річна тварина завдовжки 2,5 метрів і вагою майже 98 кілограмів. Рептилія містилася у вольєрі, яка є піддоном з висотою бортів в 50 сантиметрів, накритий сферою з металевої сітки, отвори якої - 8 на 10 сантиметрів. Навколо вольєра було відсутнє «поле безпеки», - сказано в прес-релізі.

Інцидент стався на території крокодилячої ферми після вистави в театрі морських тварин.

Хлопчик з Бреста, який приїхав до Ялти разом з батьками, коли дорослі відвернулися, підійшов дуже близько до вольєра з крокодилом і просунув ліву руку в отвір сітки. «Рептилія підскочила до хлопчика і схопила його за руку. У дитини виявилися ампутованими два пальці, зламані три кістки руки, завдано безліч кусаних ран», - повідомляє МНС. Хлопчика доставили до ялтинської лікарні. Медики надали йому допомогу, після чого дитину перевезли до Сімферополя. «Лікарі роблять усе можливе, щоб врятувати хлопчикові руку», - повідомили в МНС.