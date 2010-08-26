На завтра синоптики обіцяють дощі

27 серпня у західних областях України та на Житомирщині очікуються короткочасні дощі. Вдень у північних та місцями центральних областях можливий дощ, гроза, під час гроз подекуди шквали 15-20 м/с. На решті території України - без опадів.

Про це УНІАН повідомили в Укргідрометцентрі.

Вітер протягом доби буде західний, південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-16°, на узбережжі морів 17-22°; вдень у західних та північних областях 22-27°, на решті території 27-32°; у Карпатах вночі 8-13°, вдень 15-20°.

На Київщині вночі без опадів, вдень пройде короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі по області 11-16°, вдень 22-27°. По м. Києву температура вночі 13-15°, вдень 22-24°.

26 серпня температура води в Чорному та Азовському морях 24-27°, в Дніпрі біля Києва 23°.