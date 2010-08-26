Хірурги вперше у світі видалили 25-кілограмову пухлину (фото)

Днями під час чотиригодинної операції в госпіталі поблизу Буенос-Айреса (Аргентина) лікарі видалили пухлину вагою приблизно 25,5 кілограма у 54-річної жінки.

Пухлина росла всередині її тіла в матці протягом 18 місяців.

Лікарі говорять, що це найбільша пухлина, яка будь-коли видалялась із тіла пацієнта.Зазвичай злоякісні пухлини цього типу важать від 2 до 3 кілограм.

Головний хірург, який проводив операцію, доктор Оскар Лопез, заявив: "Я ніколи не бачив нічого подібного за свою 34-річну медичну практику. У медичній літературі гігантська пухлина описується як утворення вагою більше 4 кілограм. А витягнута нами пухлина така ж за вагою, як чотирирічний хлопчик або, якщо б жінка була вагітна четвернею. Довжину пухлини мені заміряти не вдалося, зате я знаю: за діаметром вона як каністра з бензином ".

Через величезне новоутворення жінка не могла виконувати свої повсякденні справи, включаючи просту пішу прогулянку та самостійне зав`язування шнурків на черевиках.

Після того, як група фахівців провела лапаротомію, вже через п`ять днів жінка змогла повернутися до нормального життя.