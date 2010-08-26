До Євпаторії прибули російські діти, які постраждали від пожеж

До Євпаторії на оздоровлення прибули ще 98 вихованців дитячих будинків і інтернатів Московської області, які постраждали від лісових пожеж.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні інформаційної політики Ради міністрів АРК.

Заступник голови Ради міністрів АРК Тетяна УМРІХІНА сказала, що діти за рахунок коштів бюджету Криму місяць пробудуть у дитячому клінічному санаторії "Бригантина".

Як повідомляв УНІАН, за ініціативою глави кримського уряду Василя ДЖАРТИ ухвалено рішення про організацію безкоштовного відпочинку дітей, які постраждали від пожеж на території Російської Федерації.

Дітей буде розміщено в дитячих санаторіях "Симеїз", "Чайка", "Бригантина".

24 серпня до Євпаторії на оздоровлення прибули 80 дітей з Москви.

Загалом Крим готовий прийняти до 300 дітей на місяць.