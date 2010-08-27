Хто замінив Митника на посаді міністра МОЗ

09:04, 27 серпня 2010
Країна
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Призначено тимчасового в.о. 

Головного державного санітарного лікаря України Сергія Риженка призначено тимчасово виконуючим обов`язки міністра охорони здоров`я згідно з розпорядженням Кабміну від 25 серпня 2010 р. № 1652-р, яке опубліковане на офіційному сайті КМУ.

"Покласти на першого заступника міністра охорони здоров’я України - головного державного санітарного лікаря України Риженка Сергія Анатолійовича виконання обов’язків міністра охорони здоров’я України на період відпустки Зіновія Митника", - йдеться в документі. 

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