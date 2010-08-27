Погода на вихідні: дощі з грозами

Завтра, 28 серпня, в Україні хмарно з проясненнями, очікуються дощі з грозами.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, зокрема, у західних та північних областях грозові дощі, (вночі у західній частині місцями сильні); на решті території без опадів, лише у центральних та Харківській областях вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза.

Температура вночі 14-19°, на узбережжі морів до 23°; вдень у західних та північних областях 20-25°, на решті території 26-31°, на півдні місцями 32-34°; в Карпатах вночі 8-13°, вдень 12-17°.

У столиці та Київській області короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень подекуди пориви 15-20 м/с. Температура вночі по області 14-19°, вдень 20-25°, у Києві вночі 17-19°, вдень - 23-25°.

Сьогодні, 27серпня, температура води в Чорному та Азовському морях 23-27°, в Дніпрі біля Києва - 22°.