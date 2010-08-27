На українську медицину чекають якісні реформи - Бахтеєва

Україна має всі шанси у найближчі роки провести якісну реформу системи охорони здоров`я, про це заявила народний депутат, голова комітету ВР з питань охорони здоров`я Тетяна БАХТЕЄВА на церемонії посвячення в студенти першокурсників НМУ ім.О.О.Богомольця.

Як повідомили УНІАН у прес-службі народного депутата, Т. БАХТЕЄВА підкреслила, що перед владою стоїть питання якісного економічного і соціального розвитку України, намічені шляхи реформ.

"Президент України чітко і ясно ставить завдання розвитку системи охорони здоров`я. У його Програмі зазначено, що нам необхідно здійснити перехід на контрактну основу закупівлі медичних послуг. Одночасно здійснення реформ у бюджетній моделі фінансування охорони здоров`я України дозволить підготувати умови для переходу до страхової медицини. Мені дуже приємно відзначити, що охорона здоров`я нарешті стає пріоритетом державної політики », - сказала Т. БАХТЕЄВА.

Вона зазначила, що однією з головних проблем вітчизняної медицини є серйозний дефіцит молодих спеціалістів.

«Укомплектованість лікарями становить усього 81,0%. Дефіцит лікарських кадрів становить майже 46,2 тисячі, а з урахуванням осіб пенсійного віку - 92 тисячі. Щорічно медичні вузи випускають близько 10 тисяч фахівців, з яких всього близько 4 тис. за державним замовленням, що не покриває кадрових втрат галузі. Адже щорічно вибуває понад 6 тис лікарів», - повідомила голова комітету ВР.

Водночас народний депутат переконана, що намічені реформи дозволять повернути популярність професії лікаря і нинішнім першокурсникам доведеться працювати в більш комфортних умовах.

Т. БАХТЕЄВА зачитала вітальне звернення Президента Віктора Януковича до майбутніх лікарів .

Після закінчення зустрічі всі студенти першого курсу університету Богомольця отримали стетоскопи від благодійного фонду «Гуманність», почесним президентом якого є Тетяна Бахтеєва.