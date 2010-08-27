У школах України заборонять продавати «фаст-фуд»

Міністерство освіти та науки України попереджає керівників навчальних закладів про відповідальність за продаж у школах продуктів харчування типу «фаст-фуд».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам на прес-конференції заявив міністр освіти та науки Дмитро ТАБАЧНИК.

«Ми провели спільну нараду, потім селекторну нараду з Міністерством охорони здоров’я і дійшли висновку, що ми не дозволимо в цьому році в шкільних їдальнях і шкільних буфетах продавати так звані продукти «фаст-фуду»», - сказав Д.ТАБАЧНИК.

Крім того, він зазначив, що в обласних бюджетах передбачено достатньо коштів на організацію харчування у школах.

«Ми будемо моніторити цю ситуацію, і в кожному конкретному випадку будемо конкретно реагувати на порушення», - зазначив Д.ТАБАЧНИК.

Також він повідомив, що за інформацією, яку надали губернатори, в усіх вищих навчальних закладах завершено ремонти. До початку опалювального сезону залишилось відремонтувати в середніх школах та ПТУ близько 240 котелень і опалювальних систем.

За словами Д.ТАБАЧНИКА, всі ці роботи заплановано завершити до 20 вересня.

Як повідомлялося, рішення щодо заборони реалізації в школах чіпсів та газованих напоїв було прийнято Кабінетом міністрів ще 2006-го року.

Зокрема, “табу накладено на чіпси, газовані напої, квас, сухарики, "поп-корн", горішки та інші продукти, що не є життєво необхідними для дітей".

Утім, за словами чиновників, постанови уряду дотримуються не усі.