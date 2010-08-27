МОЗ не контролюватиме замісну терапію?

Український медичний та моніторинговий центр з алкоголю та наркотиків Міністерства охорони здоров’я України не матиме функції контролю за видачею та використанням препаратів замісної терапії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури України, за протестом відомства було скасовано наказ Міністерства охорони здоров’я, яким незаконно перекладено функції контролю за видачею та використанням препаратів замісної терапії на Український медичний та моніторинговий центр з алкоголю та наркотиків МОЗ України.

Також у прокуратурі зазначили, що міністерством та закладами охорони здоров’я не організовано належного лікування наркозалежних осіб, збереження наркотичних речовин.

У відомстві наголошують, що лікарні не укомплектовані лікарями-наркологами, не забезпечені транспортом, відповідними приміщеннями. При застосуванні замісної підтримуючої терапії існують непоодинокі факти безпідставного включення наркозалежних, навіть померлих осіб до зазначеної програми, витоку у незаконний обіг підконтрольних речовин. На усунення цих порушень вносили документи реагування прокурори усіх областей.

“Незважаючи на поширеність на території України нових видів наркотичних та психотропних речовин, їх перелік своєчасно не поновлюється, внаслідок чого винні особи уникають відповідальності. Генеральною прокуратурою України внесено припис щодо усунення виявлених порушень”, - йдеться в повідомленні відомства.

За протестами Генеральної прокуратури МОЗ зупинено накази про реєстрацію лікарських засобів, які у своєму складі містять психотропні речовини.

Державним комітетом України з питань контролю за наркотиками не забезпечено нагляд за діяльністю 4,6 тис. ліцензіатів та контроль за усуненням порушень. Протягом останніх двох років Держкомітетом перевірено лише кожний одинадцятий суб`єкт господарювання (416), у 10 регіонах – жодного. На усунення вказаних порушень Генеральною прокуратурою внесено припис, який задоволено.

Державною інспекцією з контролю якості лікарських засобів МОЗ України упродовж двох останніх років суттєві порушення не виявлялись, матеріали до правоохоронних органів не надсилались. Кожне шосте рішення інспекції про анулювання ліцензії скасовано.

Також в ГПУ зауважили, що Міністерством України у справах сім`ї, молоді та спорту, незважаючи на загострення проблеми наркоманії у молодіжному середовищі, не вживається вичерпних заходів щодо попередження шкідливих звичок серед даної верстви населення. Мережа центрів реабілітації не вирішує проблему повернення цих осіб до повноцінного життя. На даний час в Україні створено лише 4 заклади, які утримуються за рахунок обласних бюджетів.