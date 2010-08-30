У аптеках продають пігулки для схуднення з психотропами
09:38, 30 серпня 2010Країна
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"Чарівний лотос", "Жуйдемен", "Ліда"...
Пігулки для схуднення з психотропними речовинами, які продавались без рецепта, виявили співробітники прокуратури Соснівського району міста Черкаси в кількох черкаських аптеках.
Як повідомила кореспонденту УНІАН прокурор Соснівського району міста Черкаси Юлія ПАСІЧНА, в аптеках продавали біологічно-активні добавки "Чарівний лотос", "Жуйдемен", "Ліда". Експертиза з`ясувала, що ці препарати містять психотропну речовину – сибутрамін, обіг якого в Україні обмежено.
За даним фактом порушено кримінальну справу. Триває слідство, препарати вилучені.
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