В Україні заборонять рекламу ліків і БАДів у ЗМІ?

Антимонопольний комітет України (АМКУ) виступає за заборону реклами медичних препаратів й біологічно активних добавок (БАДів) у ЗМІ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні під час круглого столу в Києві голова комітету Олексій КОСТУСЄВ.

«Ми добиватимемося, аби на рівні законодавства заборонили рекламу медичних препаратів і біологічних добавок у засобах масової інформації», - сказав О.КОСТУСЄВ.

Він повідомив, що завтра АМКУ планує провести слухання з проблеми несумлінної реклами медичних препаратів і біологічних добавок.

За словами О.КОСТУСЄВА, через несумлінну рекламу люди не просто втрачають гроші, «а й життя».

Він відзначив, що на сьогодні комітет проводить окремі слухання в кожному конкретному випадку і відчуває «шалений опір» з боку виробників. Тому, вважає О.КОСТУСЄВ, дану проблему необхідно розв`язати в національному масштабі.