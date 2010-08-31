Відмова приймати на навчання дітей без меддовідок - неправомірна

Міністр освіти і науки України Дмитро ТАБАЧНИК переконаний, що відмова керівництва шкіл приймати на навчання дітей без медичних довідок, зокрема без проходження вакцинації, є порушенням прав дітей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам в Київській області по завершенню урочистостей з нагоди відкриття нової загальноосвітньої школи в селі Сухоліси Білоцерківського району.

За його словами, такого роду дії з боку керівництва навчальних закладів порушують закон України щодо права на освіту.

У той же час міністр зауважив, що батьки могли протягом канікул потурбуватися заздалегідь для того, щоб їхня дитина вчасно пройшла всі необхідні медичні процедури.

«Треба просто до дитини ставитися більш уважно», - сказав Д.ТАБАЧНК, зауваживши водночас, що надання до шкільного закладу медичної довідки продовжено до 1 жовтня.