В Україні зростає кількість бездітних шлюбів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Києві повідомила завідувачка відділення для вагітних та породіль з акушерською патологією ДУ „Інститут педіатрії, акушерства і гінекології” НАМН України Наталія СКРИПЧЕНКО.

За її словами, така тенденція існує не лише в Україні, а й в усьому світу.

“Це можна пояснити тим, що стало більше захворювань, які передаються статевим шляхом, це надранні статеві стосунки, що призводять до неплідності тощо,” – наголосила Н.СКРИПЧЕНКО.

Водночас вона зазначила, що зростає й кількість жінок, що завагітніли завдяки допоміжним репродуктивним технологіям (ДРТ). “Коли ці технології було введено до нашої медицин, ми отримали 7-10 тисяч новонароджених дітей. Загалом по Україні проходить до 10 тисяч репродуктивних циклів. Це дуже мало. Наші сім’ї потребують більшої їх кількості,” – підкреслила Н.СКРИПЧЕНКО.

Було також зазначено, що на 2011-12 рік в Україні суттєво зростуть обсяги фінансування програм ДРТ та кількість циклів, які виконуються у державних клініках.