Коли українці дотримуватимуться здорового способу життя?

Міністерство України у справах сім`ї, молоді та спорту ініціює розробку загальнодержавної програми з формування у громадян здорового способу життя і готове виступити замовником такої програми.

Як повідомили УНІАН у прес-службі відомства, про це заявила заступник міністра у справах сім`ї, молоді та спорту Світлана ТОЛСТОУХОВА.

Вона зазначила, що здоровий спосіб життя, на жаль, не є на сьогодні способом життя переважної більшості українців.

"Треба виховати ціле покоління, яке розглядатиме здоров’я не в аспекті відсутності хвороб, а як комплекс вимог, що передбачає відповідальне ставлення до свого життя, розглядає здоров’я як головну цінність", - вважає заступник міністра.

С.ТОЛСТОУХОВА наголосила, що в міністерстві усвідомлюють низьку поінформованість широкого загалу громадян щодо необхідності ведення здорового способу життя як основної засади здоров`я.

"І навіть якщо поінформованість і присутня, то у населення немає відповідних навичок і вмінь. Безпечне середовище створює сім’я, функція якої втрачені стосовно своїх повноважень щодо дитини. Необхідно сформувати умови для безпечного способу життя, котрий формуватиме здорові поведінкові заходи", - зазначила С.ТОЛСТОУХОВА.

Вона прокоментувала дану тезу, уточнюючи, що це не означає просто "дати кошти". На її думку, це передбачає необхідність переорієнтувати кошти на підвищення зарплат населення, підсилення потенціалу сім’ї, а також створення безкоштовної системи відповідних соціальних та інших послуг.