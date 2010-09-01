Як долатимуть проблеми ВІЛ/СНІДу в Україні

Міністерство України у справах сім`ї, молоді та спорту і Міжнародний благодійний фонд "Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні" підписали Меморандум про взаєморозуміння та співпрацю і Спільний робочий план на 2010-2011 роки, спрямовані на протидію ВІЛ-інфекції/СНІДу, забезпечення профілактики, лікування, догляду й підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД в Україні.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства у справах сім`ї, молоді та спорту

Як повідомляється, меморандум підписали сьогодні міністр у справах сім`ї, молоді та спорту Равіль САФІУЛЛІН і заступник виконавчого директора Міжнародного благодійного фонду „Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні” Павло СМИРНОВ.

Як зазначила заступник міністра у справах сім`ї, молоді та спорту Світлана ТОЛСТОУХОВА, співпраця центральних органів виконавчої влади і громадських організацій є запорукою виконання поставленої мети – подолання епідемії ВІЛ в Україні через побудову міцного партнерства державних та неурядових організацій. С.ТОЛСТОУХОВА, посилаючись на офіційну статистику, проінформувала, що у 2009 році щодня діагноз ВІЛ-інфекція встановлювали у 54 осіб.

"Спільна діяльність сприятиме збільшенню загального потенціалу у боротьбі із ВІЛ/СНІДом, сприятиме більш якісному наданню соціальних послуг з первинної профілактики та дасть змогу охопити послугами більшу кількість дітей та молоді, які складають групи ризику", - сказала заступник міністра.

Вона зазначила, що питаннями ВІЛ/СНІДу в Україні займаються органи виконавчої влади, всеукраїнські, міжнародні громадські організації та благодійні фонди. Цим партнерством вже закладено передумови істотного впливу на зупинення епідемії ВІЛ/СНІДу.

Меморандум діятиме протягом всього строку реалізації Програми, визначеного угодою між Альянсом та Глобальним фондом з боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією, тобто до закінчення 9-го раунду програми у 2015 р.

Як повідомили у прес-службі відомства, Україна готує до подання до Глобального фонду консолідовану Заявку на отримання гранту для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією на 10-й раунд за компонентом „СНІД”. Як зазначається, усвідомлюючи важливість і відповідальність, вперше центральні органи виконавчої влади, міжнародні організації, благодійні фонди, громадськість об`єднали зусилля у підготовці консолідованої Заявки від України до Глобального фонду з боротьби зі СНІДом, туберкульозом, малярією на 10-й раунд за компонентом "СНІД".

Сума Заявки на 5 років становить понад 305 млн. доларів. Сума на проведення міністерством первинної профілактики з ВІЛ/СНІДу, яка буде надана, - 15 млн. доларів.

ВІЛ/СНІД визнано однією з найбільш серйозних проблем сучасності в усьому світі. За останні роки в Україні склалася напружена епідемічна ситуація щодо цієї хвороби.

За рішенням Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу, у разі прийняття Глобальним фондом позитивного рішення щодо підтримки заявки України, одним із виконавцем проекту буде Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні.