В Україні чужих дітей під опіку беруть переважно жінки

Міністр України у справах сім`ї, молоді та спорту Равіль САФІУЛЛІН констатує, що опіка і піклування залишаються найбільш традиційною формою сімейного влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та закликає українців активніше брати дітей, які потребують виховання в родині, під опіку та піклування.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінсім’ї, про це керівник відомства заявив, коментуючи соціально-демографічні характеристики сімей опікунів, піклувальників, узагальнені Державним департаментом з усиновлення та захисту прав дитини.

Міністр додав, що в українських традиціях завжди охоче родичі, хрещені батьки, сусіди брали під опіку та піклування дітей, які з тих чи інших причин лишилися без батьків.

Міністр повідомив, що за даними служб у справах дітей, станом на 1 липня 2010 року загальне число опікунів, піклувальників становило 51 тис. 362 особи, з яких 94,7% виховують дітей, які перебувають з ними в родинних стосунках. Зокрема, повнолітні брати і сестри, які виховують дітей, становлять 7,3%, тітки, дядьки - 21%, баби, діди - 59,1%, інші родичі - 7,2%.

За даними Департаменту, 5,2% опікунів, піклувальників не є родичами дітей, які виховуються в їх родинах.

Основними причинами влаштування дітей під опіку, піклування в сім`ї не родичів є: бажання опікунів усиновити дитину, факт знайомства з дитиною та її родиною до моменту настання обставин, за яких дитина залишилась без батьків (хрещені, друзі батьків та ін.)

Стосовно вікових характеристик опікунів, піклувальників було зазначено, що особи до 25 років становлять серед них 3,4%, від 25-40 років -17,3%, від 40-60 років – 47,9%, 60 років і більше - 31,2%.

Серед опікунів, піклувальників 55% мають повну сім`ю, що забезпечує дитині найліпші умови для виховання. 44,9% опікунів, піклувальників мають неповну сім`ю (одинока жінка, одинокий чоловік).

Щодо гендерної ознаки, то 84,3% опікунів, піклувальників - жінки, 15,6% - чоловіки.

Більшість сімей опікунів, піклувальників (63,9%) проживають у міських поселеннях, а 36% - у сільських.

56 тис. 844 дитини, які виховуються під опікою, піклуванням, отримують державну допомогу.

Станом на 1 липня 2010 року, за оперативними даними служб у справах дітей, за погодження з Управліннями праці та соціального захисту населення державну допомогу отримували 56 тис. 844 дитини, які виховуються під опікою, піклуванням.

Це 90,4% від загальної кількості таких дітей, зазначив Р.САФІУЛЛІН. Серед характерних причин неотримання державної допомоги є, зокрема, інші виплати на дитину (пенсії з втрати годувальника тощо), перевищення рівня допомоги – 3,09%. Є випадки, коли опікун, піклувальник не звертався за отриманням допомоги - 1,2% (високий рівень доходів сімей опікунів, піклувальників, небажання опікунів, піклувальників збирати необхідні для призначення допомоги документи); або їм відмовлено в отриманні допомоги (відсутність визначених законодавством документів, зокрема рішення суду про стягнення з батьків дитини аліментів) - 0,2%;

Серед інших причин також перебування дітей у спеціалізованих закладах, опікуни, піклувальники не встигають вчасно переоформлювати щопівроку документи, сім`я разом з дитиною проживає за кордоном, загалом це - 4,2%.