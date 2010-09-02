Держреєстр медтехніки та медвиробів буде доступний для усіх

На офіційному сайті Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів України в рубриці «Діяльність» опублікований для загального користування Державний реєстр медичної техніки та виробів медичного призначення.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Держлікінспекції.

Відтепер кожний, у кого з’явилася необхідність перевірити, чи дійсно офіційно зареєстрований в Україні той чи інший виріб медичного призначення або медичний прилад, має можливість швидко отримати повну інформацію. Ця інформація може виявитися корисною не тільки для працівників фармринку, а й для працівників лікувальних закладів. Актуальною буде така інформація також для громадян, наприклад, для тих, хто збирається купувати медичні прилади, спираючись лише на рекламу в засобах масової інформації.

Як нагадує прес-служба, останнім часом почастішали випадки, коли у ЗМІ рекламуються звичайні масажери чи інші побутові прилади під виглядом медичних. Тож відтепер у наших громадян з’явилася можливість власноруч перевірити, чи не натрапили вони на шахраїв, перевіривши номер реєстраційного свідоцтва, який надається кожному такому виробу при реєстрації, з Державним реєстром медичної техніки та виробів медичного призначення.

Оновлення Державного реєстру Держлікінспекцією МОЗ проводитиметься щомісячно.