Українці проїдають 80% своїх прибутків

Державний комітет статистики опублікував дані, на що витрачають українці зароблені гроші. Відповідно до звітів, 83% своїх доходів українцеві доводиться віддавати на оплату продуктів харчування, товарів і послуг.

До речі, в порівнянні з минулим роком громадяни країни почали більше відкладати і економити - в «заначку» в першому кварталі 2010 року вони, в середньому, поклали 6% своїх доходів, в 2009 році ця цифра становила 4%.

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