У Чернігівській області затримали групу наркоторговців

Співробітники підрозділу боротьби з незаконним обігом наркотиків УМВС України в Чернігівській області у ході проведення оперативних заходів затримали чотирьох наркоторговців.

Як повідомили УНІАН у відділі громадських зв`язків УМВС в області, зловмисники упродовж цього року займалися збутом опію на території Ічні та Прилук. За місцями проживання затриманих та виготовлення ними наркотичних засобів одночасно було проведено 8 обшуків. В операції брали участь понад 50 співробітників міліції.

У результаті обшуків вилучено макову соломку, обріз гладкоствольної мисливської рушниці, пристрій кустарного виробництва для стрільби малокаліберними патронами та гроші, отримані від збуту наркотиків.

Всіх наркоторговців затримано. Щодо них міліція порушила кримінальну справу. Наразі розслідування у справі триває.